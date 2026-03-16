В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»

21 марта (суббота) в 14.00 пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию» (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.

Агамограф – это изобретение, которое представляет собой два изображения в одном и меняется в зависимости от угла зрения. Идея техники основана на принципах оптического искусства, в котором важная роль отводится восприятию зрительных иллюзий.

Изобретение получило название в честь придумавшего его современного израильского художника Якова Агама. За создание агамографа ЮНЕСКО вручило автору медаль Яна Амоса Коменского (основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины) в знак признания выдающегося достижения в области педагогических исследований и инноваций.

На интерактивном занятии юные посетители узнают, что такое агамограф и какой принцип действия у этой оптической иллюзии, научатся технике его изготовления и создадут свои агамографы.