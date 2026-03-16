В Кинеле 20-летний курьер обманом получил у женщины 350 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» пресекли противоправную деятельность ранее не судимого 20-летнего жителя города Кинель.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению 79-летней местной жительницы о хищении у нее путем запугивания и введения в заблуждение 350 тысяч рублей, следователем полиции установлены обстоятельства и мотивы противоправного деяния.

Со слов обвиняемого, в ноябре прошлого года через сеть Интернет он нашел предложение о нелегальной подработке: получать денежные средства от незнакомых лиц и переводить их на указанные «работодателем» счета.

Как установили сотрудники МУ МВД России «Сызранское», анонимный интернет-куратор проинструктировал жителя Кинеля о том, что по сигналу он должен прибыть в кратчайшее время по указанному адресу, получить денежные средства, быстро уйти, не привлекая внимания посторонних, и в дальнейшем взять себе процент от вырученной суммы.

Как подчеркивают полицейские, за перевод 350 тысяч рублей, полученных обманным путем у пожилой женщины, злоумышленнику выплатили 7 тысяч рублей, и он стал обвиняемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

В настоящее время фигуранту, находящемуся под стражей, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере). Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

