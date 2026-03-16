женщины все чаще выбирают подработку в «мужских» профессиях — самым интересными направлениями оказались монтаж и отделка

Ключевые данные: Среди направлений подработки, которые традиционно считаются «мужскими», наиболее заметно за год вырос интерес женщин к подработке монтажником: количество тех, кто рассматривает такие предложения, увеличилось в 2,4 раза (+144%) за год.

Также женщины стали чаще интересоваться подработкой в других рабочих направлениях. Например, в 1,5 раза (+49%) за год вырос интерес к подработке отделочником — эти исполнители занимаются внутренней отделкой помещений и подготовкой поверхностей к ремонту. Среднее ожидаемое вознаграждение здесь составило 113 195 руб/мес.

Еще на 47% увеличился интерес к подработке кладовщиками — такие исполнители помогают принимать, размещать и учитывать товары на складах. В среднем исполнители рассчитывали получать на такой подработке порядка 65 678 руб/мес.