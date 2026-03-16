Сборная региона - победитель третьего этапа всероссийской любительской следж-хоккейной лиги

В субботу и воскресенье в Самаре на ледовых площадках СК «Орбита» и СК «Маяк» проходили соревнования всероссийской любительской следж-хоккейной лиги на призы хоккейного клуба «Лада».

В составах команд играли молодежь и взрослые с поражениями опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны СВО.

Дивизион 2-1

«Торнадо» Екатеринбург

«Динамо-Юниор» Санкт-Петербург

«Торпедо-следж» Нижний Новгород

Дивизион 2-2

сборная Самарской области

«Кодар» Забайкальский край

«Сияжар» Саранск

- Благодарю всех организаторов за проведение этих замечательных соревнований, - написал в своем канале в МАХ (https://max.ru/Fedorischev63) губернатор Вячеслав Федорищев. - Среди участников турнира были ветераны СВО. Мы создаем условия для привлечения наших защитников Отечества к занятиям спортом, в том числе следж-хоккеем. Создали команды в Самаре и Тольятти, обеспечиваем их всем необходимым. Сегодня наш регион представляют 4 команды по следж-хоккею: 2 взрослые и 2 детские. Будем и дальше развивать различные адаптивные виды спорта, - добавил он.

Фото: минспорта СО