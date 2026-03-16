Самарский проект «Живи сейчас: маршрут построен» охватит несколько регионов ПФО

В рамках проекта «Живи сейчас: маршрут построен», реализуемого самарским благотворительным фондом «ЕВИТА» при поддержке Фонда президентских грантов, стартовали мероприятия, которые охватят четыре крупнейших города Приволжского федерального округа. Старт проекта дан в Ульяновске.

В первый день в Министерстве социального развития Ульяновской области состоялся форум специалистов, работающих в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. Тема комплексного подхода к реабилитации детей-инвалидов объединила более 50 участников — медиков, социальных работников и представителей НКО. Говорили о ранней помощи и профилактике вторичных осложнений, постуральном менеджменте, важности позиционирования и своевременного назначения ортопедических изделий, а также об особенностях подбора ТСР для разных категорий заболеваний.

14 и 15 марта для родителей детей с ОВЗ и специалистов работала выставка, на которой было представлено более 60 единиц технических средств реабилитации различных производителей. Среди них — различные виды колясок, вертикализаторы, опоры для купания, велосипеды для детей с ДЦП, подъемники. Всё необходимое для грамотной реабилитации. У родителей была возможность подобрать для своего ребенка подходящее ТСР и получить консультации узких специалистов.

Также специалисты посетили Отделение паллиативной медицинской помощи детям в Детской городской клинической больнице г. Ульяновска, которое открыто при поддержке БФ «ЕВИТА», и Дом добра и милосердия для детей и молодых инвалидов «Родник», где провели консультации.

«За два дня выставку посетили более 50 человек, а 26 детей и их семей получили конкретную помощь узких специалистов, - рассказала исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. - Мы обязательно продолжим работать с этими семьями, чтобы каждый ребенок смог получить подходящие ему ТСР».

В Самарской области Благотворительный фонд «ЕВИТА» с 2019 года помогает семьям с паллиативными детьми, занимается поиском семей для детей-сирот, оказывает адресную помощь детям, которым по медицинским показаниям необходимо лечебное питание, выдает в безвозмездное временное пользование технические средства реабилитации и медицинское оборудование, закупает оборудование в социальные и медицинские учреждения и т.д. Проекты фонда неоднократно получали поддержку Фонда президентских грантов.

В планах авторов проекта «Живи сейчас: маршрут построен» — организация подобных форумов и выставок еще в трех городах Приволжского федерального округа: Пензе, Саратове, Оренбурге.

Самарская область традиционно является одним из регионов-лидеров ПФО по числу проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов. В первом конкурсе 2026 года из Самарской области 52 проекта выиграли президентские гранты на сумму 138,7 млн рублей. Среди победителей — проекты поддержки участников СВО и их семей. Два самарских проекта вошли в ТОП-100 лучших по итогам 2024 года: создание туристической тропы в Жигулевских горах и программа социальной адаптации подростков в Чапаевске.

Фото предоставлено БФ «ЕВИТА»