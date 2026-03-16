Дом.ру: мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.
Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
СМИБС приглашает всех желающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут с 18 марта по 5 апреля 2026 года.
В библиотеках СМИБС организуют встречи детей с современными авторами
С 19 по 24 марта в библиотеках «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» пройдут творческие встречи с современными писателями и поэтами.
Библиотеки СМИБС приглашают самарцев на поэтические встречи
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
В Красноярском районе Самарской области с 14 по 22 марта проходит первенство России по 64-клеточным шашкам среди младших возрастных групп.
На первенстве России по русским шашкам у сборной Самарской области еще две медали
В воскресенье, 15 марта, Самарская область принимала первенство Приволжского федерального округа по регби-7 среди юниоров до 19 лет.
Сборная региона - серебряный призер первенства ПФО по регби-7 
Иван Носков: «Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам»

В Куйбышевском районе Самары, возле ЖК «Заречье», появятся локальные очистные сооружения.

В Куйбышевском районе Самары, возле ЖК «Заречье», появятся локальные очистные сооружения. В настоящее время началась разработка котлована для последующего возведения аккумулирующего резервуара. Работы ведутся в рамках строительства новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями, которая соединит улицу Центральную с улицей Уральской.

«Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам. Здесь предусмотрены полосы для движения транспорта и парковки, тротуары и выделенные велодорожки, остановочные карманы и «островки отдыха» для маломобильных групп населения. Здесь же в полной мере реализуется модель «Чистое небо», то есть все электрические провода на этапе строительства убирают под землю. Поскольку дорогу строим с нуля, предусмотрена и ливневая канализация», – сказал глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время работы организованы подрядчиком на площадке в районе перекрестка улиц Заусадебной и Снежной. В дальнейшем здесь обустроят бетонную емкость для сбора ливневых стоков с дорожной сети. Благодаря локальным очистным сооружениям в основной коллектор они будут поступать уже очищенными. Как отметил представитель подрядной организации, для отвода грунтовых вод смонтированы дренажные колодцы. Также для защиты стенок котлована от обрушения продолжаются бурение и установка временных шпунтовых конструкций с их заглублением на 10 метров и дальнейшим устройством армирующего пояса.

Сети водоснабжения в районе улицы Центральной переустроены на 75%, также готовы две линии водовода диаметрами 800 и 1200 мм. После завершения отопительного сезона планируется отключить для переустройства третью линию, от которой сейчас запитана центральная котельная Куйбышевского района. В строительстве заняты более 50 человек и задействовано столько же единиц техники. Перед сдачей объекта подрядчик восстановит благоустройство, в том числе на территориях, сопряженных с участком строительства дороги и сетей инженерно-технического обеспечения.

В будущем в микрорайоне в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной планируется возвести школу на 1200 учащихся, четыре детских сада, поликлинику, многоэтажные паркинги и общественный центр с торговыми зонами. К настоящему времени в Куйбышевском районе Самары уже введена в эксплуатацию первая очередь нового комплекса «Заречье», общая площадь жилья в котором составляет свыше 12,8 тысяч квадратных метров.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

