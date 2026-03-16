Иван Носков: «Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам»

В Куйбышевском районе Самары, возле ЖК «Заречье», появятся локальные очистные сооружения. В настоящее время началась разработка котлована для последующего возведения аккумулирующего резервуара. Работы ведутся в рамках строительства новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями, которая соединит улицу Центральную с улицей Уральской.



«Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам. Здесь предусмотрены полосы для движения транспорта и парковки, тротуары и выделенные велодорожки, остановочные карманы и «островки отдыха» для маломобильных групп населения. Здесь же в полной мере реализуется модель «Чистое небо», то есть все электрические провода на этапе строительства убирают под землю. Поскольку дорогу строим с нуля, предусмотрена и ливневая канализация», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В настоящее время работы организованы подрядчиком на площадке в районе перекрестка улиц Заусадебной и Снежной. В дальнейшем здесь обустроят бетонную емкость для сбора ливневых стоков с дорожной сети. Благодаря локальным очистным сооружениям в основной коллектор они будут поступать уже очищенными. Как отметил представитель подрядной организации, для отвода грунтовых вод смонтированы дренажные колодцы. Также для защиты стенок котлована от обрушения продолжаются бурение и установка временных шпунтовых конструкций с их заглублением на 10 метров и дальнейшим устройством армирующего пояса.



Сети водоснабжения в районе улицы Центральной переустроены на 75%, также готовы две линии водовода диаметрами 800 и 1200 мм. После завершения отопительного сезона планируется отключить для переустройства третью линию, от которой сейчас запитана центральная котельная Куйбышевского района. В строительстве заняты более 50 человек и задействовано столько же единиц техники. Перед сдачей объекта подрядчик восстановит благоустройство, в том числе на территориях, сопряженных с участком строительства дороги и сетей инженерно-технического обеспечения.



В будущем в микрорайоне в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной планируется возвести школу на 1200 учащихся, четыре детских сада, поликлинику, многоэтажные паркинги и общественный центр с торговыми зонами. К настоящему времени в Куйбышевском районе Самары уже введена в эксплуатацию первая очередь нового комплекса «Заречье», общая площадь жилья в котором составляет свыше 12,8 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации Самары