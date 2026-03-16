Автозимник «Шелехметь – Белые домики» завершает работу

В связи с началом активного снеготаяния временная дорога «Шелехметь – Белые домики» прекращает работу. Дальнейшее использование автозимника небезопасно: при температуре воздуха до +6…+8°C грунт теряет плотность, и трасса разрушается.



Напомним, дорога естественного промерзания была открыта для автомобилистов 7 января и на протяжении двух месяцев обеспечивала транспортную доступность села Рождествено. Организация временной дороги осуществлялась по согласованию с национальным парком «Самарская Лука», на территории которого проходит маршрут.



Регулярные рейсы по маршруту «Самара – Рождествено» выполняют суда на воздушной подушке (СВП). Они остаются основным видом транспортного сообщения с селом в период после закрытия автозимника и до начала паромной навигации.



«Вопрос бесперебойного и безопасного сообщения с Рождествено находится на постоянном контроле ведомства. Мы ежедневно оцениваем ледовую обстановку на Волге: как только позволят погодные условия, будет дан старт паромной навигации. О точных датах проинформируем дополнительно», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.



Актуальная информация о работе речного транспорта и изменениях в расписании оперативно публикуется на официальных ресурсах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.

