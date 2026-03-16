В губернии на 25% выросло количество МСП в сфере доставки еды

По итогам 2025 года Самарская область продемонстрировала положительную динамику в развитии сферы общественного питания и доставки. По данным федеральной Корпорации МСП, количество малых и средних предприятий в сфере доставки в Самарской области достигло 386 субъектов. Это на 25% превышает показатели прошлого года. По числу таких МСП регион вошел в число лидеров среди всех субъектов РФ. 
В целом, в регионе развивается весь сектор общественного питания. Число малых и средних предприятий здесь выросло до 3,7 тысяч, увеличившись на 7% по сравнению с 2025 годом. При этом сегмент «питание навынос» и уличная торговля показывают более высокую динамику, прибавив 9% и достигнув отметки в 266 предприятий.
«Мы видим, как меняется структура потребительского спроса: все больше людей ценят мобильность, скорость и удобство при получении разного рода услуг. В первую очередь, это относится к сфере общепита. Бизнес чутко реагирует на эти изменения, наращивая компетенции, предлагая сервис высокого уровня. Мы со своей стороны готовы всесторонее помогать нашим предпринимателям. Для этого в регионе работают центры «Мой бизнес», где можно получить консультацию по всем действующим инструментам поддержки», – прокомментировал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В целом по стране число малых и средних предприятий, занимающихся питанием на вынос, за год увеличилось на 15%. Это в 1,7 раза больше, чем за то же время выросло количество МСП в секторе общепита в целом (+9%).
«Сектор общественного питания меняется количественно и качественно со времен пандемии. Она во многом стала катализатором процессов в этой отрасли. Один из главных драйверов развития – сфера питания навынос. Число МСП в ней достигло 14,2 тысячи, увеличившись за год на 15%. Этот показатель в 1,7 раза больше, чем прирост малых и средних предприятий в общепите в целом», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В центрах «Мой бизнес», работающих в каждом городском округе Самарской области, можно получить бесплатные консультации по любым вопросам — от регистрации компании и лицензирования до льготного финансирования на старт и развитие своего дела. «Мой бизнес» предлагает образовательные программы, тренинги и семинары, помощь в сертификации продукции, выходе на внешние рынки и др. Все услуги центра «Мой бизнес» также доступны онлайн на портале mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

