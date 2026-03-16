54 водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения за прошедшие выходные дни в ходе рейдов ГА СО

Более 1000 нарушений ПДД - таков итог профилактических рейдовых мероприятий, проведённых Госавтоинспекцией Самарской области в прошедшие выходные дни
- 54 водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения
- из них 4 человека - повторно сели за руль нетрезвыми
- 13 случаев выезда на встречную полосу в запрещённых местах
- 40 водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей
Такие показатели подчёркивают серьёзность проблемы и необходимость усиленного контроля на дорогах. Безопасность начинается с личной ответственности каждого участника движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
