Центральная детская хоровая школа Самары проведет День открытых дверей

22 марта в 14.00 Центральная детская хоровая школа Самары откроет свои двери для будущих учеников и их родителей! (0+)



День открытых дверей - это отличная возможность поближе познакомиться с деятельностью школы, увидеть и услышать результаты обучения на небольшом концерте.



Престиж и статус учебного заведения склыдвается из многолетних традиций, высочайшего уровня педагогического коллектива и уникальной атмосферой, способствующей раскрытию талантов.

Музыкальное образование – это комплексное развитие личности. Дети учатся дисциплине, усидчивости, умению работать в коллективе, развивают память, слух, чувство ритма и эстетический вкус, приобщаются к наследию великой русской культуры. Всё это формируют гармонично развитую личность, способную к самовыражению и творчеству.



Сейчас в школе учится 95 человек. Успехи учеников на престижных конкурсах и фестивалях, их дальнейшие карьерные пути в сфере музыки и других областях, подтверждают уровень и качество образования, которые они получают в стенах ЦДХШ.

К примеру, двое выпускниц Центральной детской хоровой школы в 2025 году поступили в престижные музыкальные учебные заведения: Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и музыкальное училище имени Гнесиных, среди действующих учеников есть стипендиат премии министерства культуры Самарской области, а педагоги отмечены различными наградами областного и всероссийского значения: званием лучшего преподавателя-наставника, премией Президента Российской Федерации лучшему преподавателю в области музыкального искусства и т.д.



Для посещения Дня открытых дверей необходимо зарегистрироваться по ссылке

https://forms.yandex.ru/u/6995a172902902caef2038b9/

Фото: минкульт СО