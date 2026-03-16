В Самаре полицейские вручили первые паспорта юным жителям региона

В областной столице, в Молодежном многофункциональном центре Самарской области, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России», реализуемой по инициативе «Движения Первых», состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона.



В ходе мероприятия, организованного с целью патриотического воспитания и повышения уровня правовой культуры подрастающего поколения, самым активным и целеустремлённым ребятам, достигшим 14-летнего возраста, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ирина Глазунова и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов вручили их первые главные документы



После торжественной церемонии подполковник полиции рассказала юным жителям региона об истории паспорта гражданина России, а также напомнила подросткам о важности бережного хранения и аккуратного использования документа.



В завершение мероприятия организаторы поздравили юношей и девушек со значимым событием в их жизни и призвала их быть достойными гражданами России.



Кроме того, ребятам вручили сувениры от «Движения Первых» и Конституцию Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО