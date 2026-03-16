Дом.ру: мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.
Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
СМИБС приглашает всех желающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут с 18 марта по 5 апреля 2026 года.
В библиотеках СМИБС организуют встречи детей с современными авторами
С 19 по 24 марта в библиотеках «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» пройдут творческие встречи с современными писателями и поэтами.
Библиотеки СМИБС приглашают самарцев на поэтические встречи
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
В Красноярском районе Самарской области с 14 по 22 марта проходит первенство России по 64-клеточным шашкам среди младших возрастных групп.
На первенстве России по русским шашкам у сборной Самарской области еще две медали
В воскресенье, 15 марта, Самарская область принимала первенство Приволжского федерального округа по регби-7 среди юниоров до 19 лет.
Сборная региона - серебряный призер первенства ПФО по регби-7 
«Земский доктор»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы 

«Я здесь родилась и выросла, это мой дом»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы «Земский доктор».

В Кинельской центральной районной больнице реализуется комплекс мер для привлечения и закрепления молодых специалистов. Участковый врач-педиатр Юлия Уколова, окончившая Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению, вернулась в родной город и сегодня продолжает заботиться о здоровье юных жителей.

Выбор специализации был для Юлии осознанным.

«Мне всегда нравилась работа с детьми, поэтому долго особо не думала, — рассказала Юля Уколова. — Училась от Кинельской больницы, и по договору сразу вернулась сюда. Честно скажу, желания уехать в другие города у меня не было: я здесь родилась и выросла, это мой дом».

Сегодня под наблюдением молодого специалиста находится более 850 детей. Хорошей поддержкой для семьи Юлии стали меры поддержки.

«Участие в программе «Земский доктор» для меня было очень важно, потому что у меня двое маленьких деток, плюс дом, требующий ремонта. Поэтому такая финансовая поддержка стала хорошей помощью для нашей семьи», — поделилась врач.

Главный врач Кинельской ЦРБ Сергей Плешаков отмечает, что привлечение кадров в учреждение — результат комплексной работы. Помимо федеральных программ, большую роль играет помощь муниципалитета.

«Районная администрация помогает нам обеспечивать врачей жильем, возмещает часть арендной платы. Также у специалистов есть возможность получить земельный участок для строительства собственного дома, — отметил руководитель учреждения. — Помимо этого, мы активно используем программу целевого обучения и выплаты «подъемных» при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям».

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

