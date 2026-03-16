«Земский доктор»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы 

В Кинельской центральной районной больнице реализуется комплекс мер для привлечения и закрепления молодых специалистов. Участковый врач-педиатр Юлия Уколова, окончившая Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению, вернулась в родной город и сегодня продолжает заботиться о здоровье юных жителей.



Выбор специализации был для Юлии осознанным.



«Мне всегда нравилась работа с детьми, поэтому долго особо не думала, — рассказала Юля Уколова. — Училась от Кинельской больницы, и по договору сразу вернулась сюда. Честно скажу, желания уехать в другие города у меня не было: я здесь родилась и выросла, это мой дом».



Сегодня под наблюдением молодого специалиста находится более 850 детей. Хорошей поддержкой для семьи Юлии стали меры поддержки.



«Участие в программе «Земский доктор» для меня было очень важно, потому что у меня двое маленьких деток, плюс дом, требующий ремонта. Поэтому такая финансовая поддержка стала хорошей помощью для нашей семьи», — поделилась врач.



Главный врач Кинельской ЦРБ Сергей Плешаков отмечает, что привлечение кадров в учреждение — результат комплексной работы. Помимо федеральных программ, большую роль играет помощь муниципалитета.



«Районная администрация помогает нам обеспечивать врачей жильем, возмещает часть арендной платы. Также у специалистов есть возможность получить земельный участок для строительства собственного дома, — отметил руководитель учреждения. — Помимо этого, мы активно используем программу целевого обучения и выплаты «подъемных» при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям».



Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО