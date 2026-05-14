Хантавирус постепенно адаптируется и мутирует

Ситуация с хантавирусом постепенно усугубляется. Выяснилось, что он, как и другие вирусы, мутирует и постепенно адаптируется. Ранее на борту круизного лайнера, вышедшего из Аргентины месяц назад, произошла вспышка заболевания. Тогда заболели восемь человек, после чего некоторые из них умерли.

При этом пока еще нет серьезной опасности для россиян. В Роспотребнадзоре отметили, что в случае выявления в стране заражений штаммом российские службы готовы оперативно отреагировать на ситуацию. Что известно о новом вирусе, который начал распространяться как чума в свое время, пишет URA.RU.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка хантавируса на лайнере не похожа на ранние этапы пандемии COVID-19. По его мнению, риски для остального мира сейчас минимальны. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде, на борту находятся 149 человек, включая одного россиянина. Хантавирус передается через контакт с зараженными грызунами, у семи пассажиров диагностирована инфекция, трое погибли.

Хантавирус обычно передается от грызунов, летальность тяжелых случаев достигает 40 процентов, вакцины нет. Однако паниковать не стоит, при легком заболевании не получается излечиться лишь в 4% случаев. Обычно вирус не переходит от человека к человеку. Но в ЮАР подтвердили, что у двух пациентов с лайнера выявлен штамм «Андес» — редкое исключение, которое передается. Врачи говорят, что если заражение произошло именно так, это изменит медицинскую науку. ВОЗ заявляет, что риск для широкой публики низкий. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, в России есть свои тест-системы.