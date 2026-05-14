15 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ состоится концерт «Связь времён»

15 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Связь времён». Программу исполнят самарские музыканты, студенты и преподаватель ДШИ им. А.Я. Басс.

Перед гостями выступит почётный работник общего образования РФ, преподаватель фортепиано Елена Мухаметова, которая недавно отпраздновала 40 лет профессиональной деятельности. С ней в паре сыграет программу концерта её воспитанница, лауреат всероссийских и международных конкурсов, стипендиат главы г.о. Самара Софья Кочеткова. Вместе они воплотят силу преемственности поколений пианистов, продемонстрируют неразрывную связь ученика и учителя. Особый эффект подарит окружение: концерт будет исполнен посреди работ юных талантливых художников, финалистов конкурса «Жигулёвская палитра», которые тоже были созданы во многом благодаря усилиям преподавателей.

В программу концерта войдут великие произведения гениальных композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Людвига вана Бетховена, А.П. Бородина, П.И. Чайковского, С.В Рахманинова и других. А почётным гостем вечера станет фортепианный дуэт лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дарьи Щукиной и Елены Шулеповой.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

15 мая 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

0+