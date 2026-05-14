Каждый третий житель Самары (34%) откладывает карьерные решения и переезд из-за ипотеки

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как наличие ипотеки влияет на финансовые стратегии и карьерные решения жителей Самары. По данным опроса, каждый третий самарец (34%) откладывает важные карьерные изменения из-за ипотеки. 17% из них признались, что отказываются от переезда или откладывают его, чувствуя привязку к месту жительства, а еще 17% не решаются сменить работу из-за страха не справиться с выплатами.

При этом 35% опрошенных отмечают, что появление в жизни ипотеки стало стимулом для развития: 32% респондентов отмечают, что обязательства по ипотечному кредиту мотивируют их искать более высокий доход и легче принимать решения о смене работы. А 3% заявили, что наличие собственной квартиры, пусть и в ипотеке, дает им ощущение стабильности, уверенности и больше удовлетворенности жизнью.

Исследование также показывает, что ипотека нередко становится триггером роста дохода. Более половины респондентов (70%) сообщили об увеличении заработка после оформления кредита. Так, 26% из них выросли в должности, 15% сменили работу на более доходную, а 29% взяли дополнительную занятость. При этом только у 30% опрошенных доход остался на прежнем уровне.

«Опыт ипотеки в России постепенно перестает восприниматься как вынужденная мера – сегодня это скорее финансовый инструмент. Наши исследования показывают, что 71% заемщиков оценивают свой опыт положительно и готовы повторить его, что говорит о формировании более зрелого и осознанного отношения к недвижимости. При этом растет и требовательность к продукту: почти каждый третий хотел бы выбрать другого застройщика, и это важный сигнал для рынка с точки зрения качества жилья. По данным экспертов, рынок ипотечного кредитования к концу 2026-го составит около 5 трлн рублей: приблизительно 60% будет за льготными программами и чуть более 40% – за рыночными. В текущий же момент семейная ипотека – по-прежнему уникальная возможность зафиксировать низкую ставку», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.