Самарские ученые оценят риски адаптации иностранных студентов в России

Ученые Самарского университета им. Королёва и Самарского государственного медицинского университета в ходе масштабного научного проекта определят генетические риски адаптации иностранных студентов в России. Физиологи намерены выяснить, как генетические особенности того или иного этноса могут способствовать или, наоборот, противодействовать развитию болезней или расстройств сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем организма человека на фоне жизни и учебы в России. Подобное комплексное исследование ранее в нашей стране не проводилось. Проект уже стартовал, получены первые предварительные данные.

"Наш проект посвящен исследованию этнических особенностей возникновения кардиометаболических рисков и расстройств пищевого поведения у молодежи, в частности, у иностранных студентов, обучающихся в самарских вузах. На текущем этапе в исследовании принимают участие студенты из Индии, из них сформирована пилотная группа в составе примерно 30 человек. Уже проведено комплексное физиологическое обследование каждого участника и накоплен определенный массив данных, позволяющий сделать первые предварительные выводы. Стоит отметить, что в рамках исследования мы не просто фиксируем данные, например, то, что у студентов из Индии обычно гораздо чаще, чем у других студентов, обнаруживается гипертония, - нет, мы хотим выявить механизмы, как именно генетическая предрасположенность индийцев, взаимодействуя с факторами новой среды после переезда в Россию, а в числе этих факторов - стресс, питание, климат и так далее, как именно эта генетическая предрасположенность в новых условиях влияет на систему регуляции работы сердца, на кровяное давление и деятельность мозгового центра по контролю пищевого поведения", - рассказал Владимир Беляков, доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета им. Королёва.

Как подчеркнул ученый, уникальность данного проекта - в комплексном подходе. Схожие исследования в этой сфере если и проводятся, то занимаются ими, как правило, профильные специалисты по отдельности: генетики отдельно в своих исследованиях анализируют ДНК, кардиологи изучают изменения в сердечно-сосудистой системе, диетологи смотрят на рацион.

"Мы же, физиологи, решили собрать все воедино: мы смотрим на организм в этом исследовании как на целостную систему. К примеру, выясняем, как сигнал от имеющегося в ДНК "гена аппетита" - например, гена FTO - может отразиться на выборе еды, продуктов и как это, в свою очередь, повлияет потом на эластичность стенки сонной артерии, которую мы увидим на УЗИ. Нам нужно понять, как генетический "фон", в данном случае индийский, модулирует реакцию сердечно-сосудистой системы на факторы новой среды. Вот это и есть вкратце наша главная исследовательская «кухня», - пояснил Владимир Беляков.

В числе влияющих на индийцев стресс-факторов новой среды - значительно более холодный российский климат, отсутствие привычных блюд и продуктов, например, у нас более жирная пища, при этом она менее острая, чем в Индии. Также следует учитывать и социальный стресс - другая культура, другой язык, возможные сложности в общении и потенциальное чувство одиночества. Наряду с тщательной медицинской диагностикой, важной частью получения данных для ученых стало анкетирование студентов.

"В анкетах есть специальные вопросы о том, что они ели на родине и что едят здесь, по каким продуктам скучают - часто это специи и овощи, что нового из еды попробовали здесь и как часто теперь это едят. По существу, нами изучается физиологическая и генотипическая формы адаптации организма. Сердце и сосуды - это ее главные "исполнители". Используемые физиологические методы позволяют оценить перенапряжение этой адаптации. При перенапряжении адаптационных механизмов может проявляться "спящий" генетический риск, незаметный в обычном, комфортном для организма состоянии", - отметил Эйзонс Тчанг, старший лаборант кафедры фундаментальных дисциплин Международного института Самарского государственного медицинского университета. Эйзонс - уроженец Демократической Республики Конго, окончил магистратуру биологического факультета Самарского университета им. Королёва.

По словам Владимира Белякова, научный анализ полученных данных еще не проведен, исследование еще продолжается, поэтому пока что можно говорить только о тенденциях. К примеру, ученые выявили у индийских студентов не только тенденцию "эмоционального" переедания (склонность "заедать" стресс, тревогу или скуку), но и случаи нерегулярного, хаотичного питания, пропуск приемов пищи, после чего следует компенсаторное переедание, что является классическими чертами расстройства пищевого поведения. Такое расстройство, по данным ученых, часто сочетается с низким адаптационным потенциалом сердечно-сосудистой системы, который рассчитывается по показателям работы сердца, давления крови и изменениям в ответе на функциональные пробы (физическую нагрузку и так далее).

У некоторых участников исследования были обнаружены признаки "доклинического атеросклероза". Их сонные артерии (главные магистрали, питающие мозг) уже начали терять эластичность, хотя, конечно же, об угрозе инсульта или начале гипертонии говорить пока не приходится. У этих же студентов биоимпеданс (анализ состава тела) показал не очень оптимальное соотношение мышечной и жировой тканей. В анкетах по пищевому поведению именно у таких студентов прослеживался "эмоциональный" тип питания (склонность "заедать" стресс, тревогу или скуку).

"Это весьма важный "пазл" в нашем исследовании. Изучаем, в том числе с точки зрения корреляционного анализа, насколько эта связь прочна. В перспективе планируется сравнивать различные показатели здоровья у двух групп студентов из Индии - у тех, кто совсем недавно приехал учиться в Самару, и у тех, кто уже живет в Самаре два-три года. Это поможет отделить влияние острого стресса адаптации от долгосрочных изменений", - заявил Владимир Беляков.

По мнению самарских ученых, данное исследование носит не только академический, но и вполне прикладной характер, имея большое практическое значение. В будущем результаты проекта могут помочь в создании персонализированных рекомендаций по питанию и образу жизни для студентов из разных стран, приезжающих учиться в Россию - не общие советы "есть меньше соленого", а конкретные, с учетом их определенных генетических "сильных" и "слабых" сторон. Врачи смогут лучше понимать особенности терапии пациентов разных национальностей - этот момент не всегда учитывается при лечении иностранных студентов. Кроме того, полученные данные помогут разработать программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств пищевого поведения для конкретных этнических групп, начиная с совсем молодого возраста.