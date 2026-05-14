СОУНБ приглашает всех желающих на открытую лекцию «Я сегодня и я завтра»

14 мая в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на открытую лекцию «Я сегодня и я завтра»: Психологическая лаборатория через настоящее к будущему. Психолог Самарской ассоциации психообразования объяснит, как понять, что ты выпал из текущего момента, и как с этим бороться.

Психолог клиники «Про тебя» для подростков и взрослых Дарья Алексеевна Капишникова расскажет о способах исследования себя и телесных «якорях», которые позволяют вернуть контакт со своими мыслями и переживаниями.

«Каким я являюсь сейчас? Каким будет моё завтра? Это очень важные вопросы для тех, кто хочет жить полной жизнью и наслаждаться каждым моментом в полной мере. Лекция поможет отвечать на них ежедневно, замечать периоды, когда вы не здесь и не сейчас, и всегда возвращаться», – рассказала Дарья Алексеевна.

Лекция «Я сегодня и я завтра» проходит в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни» Самарской областной универсальной научной библиотеки в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования, который представляет собой цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч, мастер-классов от опытных психологов, направленных на помощь в самопознании, развитии эмоционального интеллекта и преодолении психологических барьеров.

14 мая 2026 года в 18:30, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

18+