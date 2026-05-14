Самарцы составили рейтинг самых уважаемых профессий

В открытом опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители экономически активного населения из города.



30% самарцев заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий — учителя и воспитатели, их назвали 13% опрошенных. Военнослужащие — на третьем месте с результатом в 10% голосов.



Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели: их упомянули по 7% респондентов. 4% голосов набрали ученые. По 3% горожан назвали космонавтов, директоров, юристов. По 1% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.



13% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессий были упомянуты бухгалтеры, повара, водители, грузчики, аграрии, художники, музыканты, моряки, таможенники, переводчики и другие.



Женщины чаще мужчин уважают врачей и учителей. Мужчины же чаще называли военных, инженеров и рабочих.



Время проведения: 27 апреля — 13 мая 2026 года