В Госдуме призвали жестко ограничить строительство новых жилых домов

В России следует запретить строительство жилых зданий на месте спортивных объектов, в частности, старых стадионов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Жилое строительство на месте стадионов надо строго запретить на законодательном уровне», — заявил Сергей Миронов. Его приводит ТАСС. Политик подчеркнул, что проблема такой застройки актуальна для многих регионов России. Из-за этого россияне, по его словам, лишаются популярных мест для семейного досуга.

Миронов добавил, что на таких территориях должны появляться только обновлённые или новые спорткомплексы с современной инфраструктурой. Вскоре его партия внесет в ГД законопроект, целью которого будет соответствующий запрет ради сохранения и развития спортивных объектов, а не их уничтожения.