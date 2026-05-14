На стройках и в теплицах Самарской области в ходе рейдов проверили более 200 иностранных граждан

Сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Самарской области провели проверочные мероприятия на строительных объектах и тепличных комплексах в Волжском и Красноярском районах.

В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили более 200 иностранных граждан, тщательно изучив их документы, подтверждающие право на пребывание и трудовую деятельность в Российской Федерации. Особое внимание уделялось наличию разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания.

В ходе рейда полицейские задержали 4 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявили факт незаконного привлечения 3 иностранных граждан к трудовой деятельности. Индивидуальный предприниматель, допустивший данное нарушение, привлечен к административной ответственности. По решению суда ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 500 000 рублей.

Кроме того, в отношении 23 иностранных граждан, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области, в отношении которых приняты решения об административном выдворении или депортации, проведены мероприятия по обеспечению их убытия за пределы Российской Федерации.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации на территории города продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех правонарушениях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по номеру 112.