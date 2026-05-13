В Роспотребнадзоре назвали эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту

В Роспотребнадзоре составили список регионов, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Публикация выложена в Telegram-канале ведомства 12 мая.

В Центральном федеральном округе к эндемичным по клещевому энцефалиту регионам относятся Ивановская, Костромская, Московская (особенно Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном федеральном округе — Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, а также Республики Карелия и Коми. В Южном федеральном округе — Крым и Севастополь, а в Приволжском — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе к эндемичным регионам относятся Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ. В Сибирском федеральном округе — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия. В Дальневосточном федеральном округе опасность заражения существует в Амурской и Сахалинской областях, Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной области, Приморье, Якутии и Хабаровском крае.

В Роспотребнадзоре напомнили, что наилучшим способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она особенно рекомендуется тем, кто проживает в эндемичных районах, а также путешественникам, планирующим поездки в такие регионы. Для личной безопасности важно использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также надевать защитную одежду, пишут "Известия".