Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
68% самарцев используют ненормативную лексику в быту
85-летняя жительница Самары стала жертвой телефонного мошенничества
Умер Владимир Молчанов — легендарный ведущий программы «До и после полуночи»
В Сызрани полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Программа «Ночи музеев» в культурном центре «ЗИМ Галерея»
В Самарскую область поставят 1600 доз вакцины от ветрянки
В Самаре обсудили ход работ по строительству станции метро «Театральная»
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В Роспотребнадзоре назвали эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту

В Роспотребнадзоре составили список регионов, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Публикация выложена в Telegram-канале ведомства 12 мая.

В Центральном федеральном округе к эндемичным по клещевому энцефалиту регионам относятся Ивановская, Костромская, Московская (особенно Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном федеральном округе — Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, а также Республики Карелия и Коми. В Южном федеральном округе — Крым и Севастополь, а в Приволжском — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе к эндемичным регионам относятся Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ. В Сибирском федеральном округе — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия. В Дальневосточном федеральном округе опасность заражения существует в Амурской и Сахалинской областях, Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной области, Приморье, Якутии и Хабаровском крае.

В Роспотребнадзоре напомнили, что наилучшим способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она особенно рекомендуется тем, кто проживает в эндемичных районах, а также путешественникам, планирующим поездки в такие регионы. Для личной безопасности важно использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также надевать защитную одежду, пишут "Известия". 

