СамГМУ создал Центр управления виртуальным обучением медицинских специалистов

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали Центр управления СИММЕД - цифровую систему, которая позволяет централизованно управлять процессом обучения на базе виртуальных медицинских симуляторов. Разработка Института инновационного развития СамГМУ стала логическим развитием линейки тренажеров виртуальной реальности СИММЕД и призвана повысить управляемость, прозрачность и эффективность симуляционного обучения.

Центр управления объединяет все виртуальные симуляторы линейки СИММЕД в единую систему, предоставляя преподавателю полный контроль над процессом обучения. С помощью платформы можно назначать сценарии в обучающем и контрольном режимах, отслеживать действия обучающихся в реальном времени, контролировать выполнение чек-листов. Кроме того, предусмотрена видеотрансляция прохождения сценария от первого лица, а также возможность приостанавливать, перезапускать или завершать сценарии.

По итогам прохождения сценария система автоматически формирует отчет по каждому обучающемуся. В отчет включаются последовательность действий, корректность выполнения заданий и итоговый балл. Такой подход стандартизирует оценку и существенно снижает нагрузку на преподавателей.

Центр управления СИММЕД отвечает потребностям медицинских вузов, колледжей, симуляционных центров, аккредитационных площадок и дает им ряд преимуществ: массовое обучение без потери качества, прозрачность образовательного процесса, контроль результатов подготовки, снижение нагрузки на преподавателей.

Интеграция Центра управления с разработанной в СамГМУ линейкой виртуальных симуляторов СИММЕД обеспечивает создание полноценной цифровой среды медицинского обучения. Платформа расширяет возможности симуляционных модульных решений, ориентированных на отработку конкретных профессиональных навыков и учебных сценариев, комплексного решения «СИМ-Клиника» для создания виртуального симуляционного центра, узкоспециализированных тренажеров. А также симулятора «Тактическая медицина. Базовый курс», который разработан специалистами СамГМУ совместно с Военно‑медицинской академией имени С. М. Кирова. Все это помогает выстраивать непрерывный процесс обучения — от отработки навыков до подготовки к аккредитации.

«Центр управления СИММЕД — важный шаг к цифровизации медицинского образования. Он позволяет не только повысить качество подготовки специалистов, но и стандартизировать подходы к оценке их компетенций», — отметил директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.