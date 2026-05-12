В День Победы в Великой Отечественной войне руководство Сызранского линейного отдела приняло участие в торжественных мероприятиях

День Победы – это государственный праздник, увековечивающий подвиг советского народа в годы войны. Памятные мероприятия в этот день помогают сохранить память о тех событиях, отдать дань уважения ветеранам и выразить благодарность защитникам Родины. В Сызрани торжественные мероприятия прошли у мемориального комплекса «Вечный огонь».

Все присутствующие минутой молчания почтили память о воинах, павших в бою за родину. После чего состоялась церемония возложения венков и цветов к братским могилам защитников Отечества, умерших в госпиталях города в период Великой Отечественной войны.

В мероприятиях приняли участие начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, начальник полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Ринат Камалетдинов, заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Станислав Ставропольцев.

Участники мероприятия вспомнили героические подвиги земляков и отдали дань уважения людям, посвятившим себя защите Отечества. Мы навсегда сохраним в памяти этот день – как олицетворение мужества, стойкости и героизма нашего народа.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте