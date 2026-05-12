Renault Logan в Самаре сбил 88-летнюю женщину
Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера Таврида
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая
После развода с супругой житель г. Самары не выплачивал алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына
В УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию служебных собак
180 лет Альфреду фон Вакано - основателю пивоварения и канализации в Самаре
В Самарской области выявлены самые популярные риски ДТП, связанные с мотоциклами
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Эксперты страховой компании «Согласие» предупредили мотоциклистов об опасностях весенних дорог, ведь за зиму автомобилисты отвыкли от двухколёсного транспорта. Оказалось, что последствия ДТП обходятся байкерам в 3 раза дороже, чем владельцам машин.

Старт мотосезона в Самарской области традиционно приходится на конец апреля начало мая. С началом активной езды растёт и число аварий с участием мотоциклов. По статистике «Согласия», в 5% случаев такие ДТП заканчиваются тотальной гибелью техники.

Осторожность снижает вероятность ДТП, но не устраняет её полностью. В «Согласии» выявили самые популярные риски, связанные с мотоциклами. К ним относятся: столкновение ТС, опрокидывание и съезд в кювет.

«При прохождении поворота выбирайте более широкую траекторию, чтобы иметь лучший обзор за поворотом. Заранее перестраивайтесь подальше от попутных и выезжающих машин — так у вас будет больше времени на отруливание или торможение», — комментирует руководитель мотошколы «Motostudy.ru» Виктор Потапенко — «Не гонитесь за более опытными или быстрыми товарищами, держите дистанцию 3–4 секунды, особенно на мокром или пыльном асфальте. Уверенность на дороге зависит от вашего собственного темпа».

Как выбрать мотоцикл

При выборе мотоцикла важно учитывать не только бренд и цену, но и собственные физические параметры. Как отмечают в «Авилон Мото», клиенты ориентируются на доступность запчастей, сервисную поддержку, техническое оснащение и репутацию бренда. Также влияют наличие финансовых сервисов, возможность застраховать мотоцикл по каско с доступными тарифами и получить гарантию на технику.

Однако даже подобранное по этим критериям транспортное средство может оказаться опасным, если не учитывать физические параметры водителя.

«Мотоцикл нельзя покупать вслепую. Нужно учитывать рост, вес и другие антропометрические данные. Обязательно примериться к мотоциклу: достать двумя ногами до пола и помнить: в салоне он стоит на идеально ровной поверхности, а на дороге могут быть колея или уклон. Если вы стоите на цыпочках, вероятность не удержать мотоцикл высока», — отмечает директор направления «Авилон Мото» Станислав Карбачинский. — «В качестве первого не рекомендуется выбирать спортивный мотоцикл. Особенно если он внешне выглядит спортивно, но на деле провоцирует агрессивную манеру управления и скорость. Вы должны понимать, что такое 60 км/ч, а что — 120 км/ч».

Какие мотоциклы выбирают россияне

По данным «Согласия», средний возраст мотоцикла составляет 7–15 лет. Свежие модели 2020–2026 годов составляют лишь 24% от общего числа. Доля мотоциклов, выпущенных до 2000 года составляет 11%.

Что касается марок, то в портфеле застрахованных по каско в «Согласии» лидируют Harley-DavidsonKTM и BMW. Первая привлекает классическим стилем и характерной работой двигателя. Вторая ценится за малый вес и внедорожные качества. Третья востребована благодаря продуманной эргономике и технической оснащённости.

Когда мотоцикл выбран и куплен, пора готовить его к сезону. Проверьте тормоза, состояние покрышек, давление в них, замените все технические жидкости. И обязательно оформите полное каско, чтобы избежать значительных финансовых потерь при столкновении, опрокидывании или съезде в кювет.

Спрос на мотоциклы растёт

По наблюдениям экспертов «Авилон Мото», заданная в прошлом году тенденция на возврат к моде на спортивные мотоциклы и чопперы набирает обороты. Но туристический эндуро по-прежнему остаётся одним из самых популярных классов. Китайские бренды занимают всё большую долю на растущем рынке, представлены во всех классах и почти во всех объёмах двигателя. Японских мотоциклов на дорогах становится меньше, европейские и американские стабильно привлекают силой бренда.

В «Согласии» подтверждают: динамика продаж мотоциклов напрямую коррелирует с количеством обращений за страховкой. И это касается не только ОСАГО, но и каско. Активные продажи байков начинаются с марта, затем спрос снижается во второй половине июля и снова растёт с конца августа по конец сентября. На эти периоды приходится 75% продаж за год.

На память мотоциклисту

Главные правила безопасного сезона: выбирайте байк под себя (буквально — доставайте ногами до земли), не пренебрегайте проверкой техники после зимы и оформляйте каско. Правильная подготовка и страховка превращают неприятность в решаемую проблему. Каско покроет ремонт мотоцикла, а страхование от несчастных случаев — лечение при травме от ДТП.

Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
