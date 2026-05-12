В Самарской области пресечены факты незаконного распространения контрафактных лекарств и медицинских изделий

На территории Самарской области в период с 16 по 20 марта 2026 года прошло федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея», направленное на пересечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащие запрещенные для использования компоненты.

В мероприятиях приняли участие сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Самарской области, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка МВД России по Самарской области, совместно с представителями территориального органа Росздравнадзора по Самарской области.

В результате проведенных мероприятий выявлено 23 Интернет-ресурса, незаконно реализующих медицинские препараты и изделия.

Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области задокументировано 16 фактов незаконной реализации аптеками региона рецептурных препаратов физическим лицам без рецептов, а также 4 факта несвоевременного внесения сотрудниками самарских аптечных организаций сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесения в нее недостоверных данных, 1 факт осуществления деятельности по реализации лекарственных препаратов без лицензии и биологических активных добавок без сертификатов соответствия и соответствующей маркировки.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия пресечена незаконная деятельность по оказанию косметологических услуг и оборота соответствующей продукции в косметологической студии. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.

Кроме того, в период проведения мероприятия возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта,совершенные группой лиц по предварительному сговору), пункт «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Органами внутренних дел Самарской области совместно с контролирующими ведомствами уделяется особое внимание профилактике правонарушений в сфере реализации товаров медицинского назначения. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.