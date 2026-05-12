Житель Исаклинского района угрожал убийством матери

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по Исаклинскому району поступило сообщение от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности сына, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей топором.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, убедились, что жизни заявителя ничего не угрожает, опросили женщину 1979 года рождения и ее соседей. Со слов сельской жительницы, 26-летний сын требовал ключи от машины и деньги на спиртное. Получив отказ, начал угрожать ей убийством, замахиваясь топором. Она смогла убежать, спрятаться в сарае, откуда и позвонила в полицию.

В ходе опроса ранее судимый за причинение вреда здоровью злоумышленник признался в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Отделом дознания О МВД России по Исаклинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.