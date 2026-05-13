В Сызрани полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

На маршруте патрулирования в районе улицы Молодогвардейской сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских заметно занервничал и попытался свернуть на соседнюю улицу. Патрульные заметили, что прохожий внешне схож с разыскиваемым злоумышленником, ориентировку на которого доводили на едином разводе нарядов, заступающих на охрану общественного порядка. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для установления личности.

В ходе административной процедуры сотрудники полиции установили, что житель Сызрани 1982 года рождения подозревается в совершении серии магазинных краж на территории Самарской области, а также находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории Пензенской области, где скрылся от органов предварительного следствия.

По данным полицейских, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и злостное уклонение от отбывания наказания. Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали задержанного коллегам.