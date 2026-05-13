В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Житель Самары незаконно предоставил документы для регистрации юридического лица

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1965 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в конце 2024 года ранее не судимый мужчина, работающий контролером КПП одного из городских предприятий, согласился на предложение случайного знакомого о «быстром и непыльном» заработке. За 5000 рублей житель Самары передал ему свой паспорт для оформления регистрационных документов, понимая, что не сможет осуществлять трудовую деятельность в должности директора фирмы.

В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как руководителе ООО, расположенного в Московской области.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении противоправного деяния. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает граждан о недопустимости участия в подобных схемах. Если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или стать номинальным учредителем или руководителем, необходимо помнить, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.

В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
