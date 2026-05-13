Житель Самары незаконно предоставил документы для регистрации юридического лица

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1965 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в конце 2024 года ранее не судимый мужчина, работающий контролером КПП одного из городских предприятий, согласился на предложение случайного знакомого о «быстром и непыльном» заработке. За 5000 рублей житель Самары передал ему свой паспорт для оформления регистрационных документов, понимая, что не сможет осуществлять трудовую деятельность в должности директора фирмы.

В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как руководителе ООО, расположенного в Московской области.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении противоправного деяния. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает граждан о недопустимости участия в подобных схемах. Если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или стать номинальным учредителем или руководителем, необходимо помнить, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.