Волжский хор выступит в Шигонах и Клявлино

Цикл концертов Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова, в рамках проекта «Единство культур», направлен на популяризацию народного искусства и приурочен к Году единства народов России.

Волжский хор объединил в проекте сольные и совместные концерты с другими народными коллективами страны, для демонстрации многообразия музыкальной культуры нашей Родины.

Концерта в рамках проекта проходят в крупных городах, а также в небольших населенных пунктах страны. В рамках проекта 20 мая Волжский хор выступит в с. Клявлино, 26 мая в с. Шигоны.

Высочайший уровень артистов, вокальное полу академическое хоровое исполнение, обрамлённое хореографическими изысками под звуки живого музыкального аккомпанемента, десятилетиями не оставляет равнодушными зрителей и бесчисленных поклонников Волжского хора.

Фото: минкульт СО