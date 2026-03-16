В Самаре состоялся первый учредительный съезд Ассоциации председателей советов МКД 

В Самаре состоялся первый учредительный съезд Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. В нем приняли участие председатели МКД со всей территории региона, а также представители органов исполнительной власти: первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань, врио министра строительства Александр Фомин, врио руководителя Государственной жилищной инспекции Георгий Степанян, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Самарской области Игорь Косилов.

Напомним, ранее с инициативой объединения председателей советов многоквартирных домов в ассоциацию выступил Виталий Шабалатов. Предложение главы регионального Правительства поддержано Государственной жилищной инспекцией.

Цель ассоциации – усиление роли советов МКД в управлении жилыми домами и, в конечном счете, повышение качества обслуживания собственников жилья в многоквартирных домах.

«Уверен, что этот общественный институт будет играть важную роль в отношениях между собственниками жилья и управляющими кампаниями. Сегодня граждане часто обращаются с жалобами на качество содержания жилищного фонда, работу управляющих компаний. С появлением ассоциации у нас появится прямая связь с жителями через председателей советов домов, которых сами же собственники выбирают, мы сможем взаимодействовать с ними напрямую, оперативно получать информацию и максимально эффективно реагировать», – прокомментировал первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Ассоциация станет площадкой для обмена успешными практиками и выработки общих подходов к решению типичных задач в жилищной сфере. Члены объединения получат доступ к методической помощи, образовательным программам и квалифицированным консультациям по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. Кроме того, Ассоциация возьмет на себя функцию представления интересов советов МКД в диалоге с органами власти, надзорными ведомствами и поставщиками коммунальных ресурсов.

«Деятельность председателя совета МКД — это сложный труд, требующий не только энтузиазма, но и глубоких знаний жилищного законодательства. Часто именно нехватка правовой информации становится причиной конфликтов между собственниками и управляющими компаниями. Создание Ассоциации я считаю своевременным и правильным шагом. Объединение позволит вам обмениваться опытом, получать квалифицированную поддержку и выступать единым представителем интересов жителей перед надзорными органами и поставщиками услуг», – рассказал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

К участию в работе нового объединения приглашаются председатели советов многоквартирных домов из всех городов и районов Самарской области, заинтересованные в повышении эффективности управления жилым фондом.

«Я убежден, что Ассоциация должна стать площадкой не для критики, а для конструктивных решений, обучения и обмена лучшими практиками. Нам важно, чтобы каждый председатель совета МКД чувствовал себя частью большого движения, мог получить квалифицированную консультацию и знать, что за его спиной стоит сильная организация», - поделился председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Самарской области Игорь Косилов.

Для вступления необходимо заявление и копия протокола ОСС, по всем вопросам можно обратиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 107, телефон: 260-37-19.

Фото: Волжская коммуна