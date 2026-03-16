Сделайте свой район лучше — предложите территорию для благоустройства

Вы можете повлиять на облик своего района! До 26 марта на Госуслугах предложите территории для благоустройства. Заявки рассмотрят органы местного самоуправления и включат в перечень для голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать можно будет на Платформе обратной связи на Госуслугах и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» с 21 апреля по 12 июня. Принять участие смогут жители 88 субъектов России и города Байконур.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут отремонтированы.

Что можно предложить

— Парки и скверы

В 2025 году за объекты благоустройства было собрано более 16,6 млн голосов. Всего в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года отремонтировано свыше 80 тыс. общественных и дворовых территорий.

