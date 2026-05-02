Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области станет заметно теплее
СМИ: «Жигулевский пивзавод» прекращает выпускать один из популярных сортов пива
Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%
Самарские студенты-вокалисты достойно представили учебное заведение на XIII Международном вокальном конкурсе «Искусство пения»
Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны»
Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья» с победой над «Спартаком» в Самаре
1 мая в Самаре и Сызрани в пожарах погибли 2 человека
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны», посвященная работе в Ставрополе в 1941 - 1943 гг. Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА) и организованных при нем курсов военных переводчиков. (6+)

В октябре этого года исполнится 85 лет, как в Ставрополь был эвакуирован Военный факультет, созданный при 2-м МГПИИЯ (Московском государственном педагогическом институте иностранных языков), вскоре преобразованный в ВИИЯКА. Разместился он в здании бывшего санатория «Лесное», а курсы переводчиков – в Ставрополе, где им были отданы несколько помещений. Среди слушателей курсов были и ставропольчане. Курсанты много учились, но находили время и на творческую языковую практику: в клубе читались лекции, а по вечерам шли репетиции и давались на иностранных языках концерты самодеятельности.

Многие из тех, кто закончил курсы военных переводчиков в Ставрополе, стали известными людьми. Лев Александрович Безыменский участвовал в допросах Паулюса, Геринга и Кейтеля. Пётр Григорьевич Пустовойт ходил в разведку, а после войны стал доктором филологических наук, профессором МГУ. Выпускниками курсов были известнейшие после войны деятели культуры: актер театра и кино Владимир Этуш и композитор Андрей Эшпай, писатели – Елена Ржевская и Имануил Левин. Здесь же проходил подготовку военного переводчика советский поэт-романтик Павел Коган – автор знаменитой в свое время песни «Бригантина», погибший в 1942 году.

Выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны» расскажет о жизни, быте, учебе курсантов в Ставрополе, о некоторых преподавателях и выпускниках института. Принцип ее построения – образ дневника слушателя курсов, который описывает свою жизнь в Ставрополе, и из которого мы узнаем об интенсивной учебе, активной и насыщенной жизни и скудном быте, на который некогда было обращать внимание.

На выставке будут представлены личные документы некоторых выпускников (зачетные книжки, справки, свидетельства об окончании курсов), письма, воспоминания, агитационные листовки военных лет, выпускавшиеся советскими разведорганами. Посетители увидят уникальные фотографии, иллюстрирующие учебу и быт курсантов (полевые занятия, стрельбы, соревнования), предметы, воссоздающие образ эпохи.

Многие из экспонатов будут показаны впервые.
Эта выставка – не только о работе института и курсов, она – о вкладе Ставрополя и ставропольчан в дело великой Победы.

В преддверии Дня Победы Тольяттинский краеведческий музей приглашает вас посетить выставку «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны», чтобы узнать о малоизвестных страницах истории нашего города, прикоснуться к живой истории профессионализма и подвига и почтить память героев.

Выставка будет работать до конца 2026 г. Молодые люди в возрасте 14 - 22 лет смогут посетить выставку по Пушкинской карте.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
172
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
1 мая 2026  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
735
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
1084
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
1373
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
776
Весь список