Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны», посвященная работе в Ставрополе в 1941 - 1943 гг. Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА) и организованных при нем курсов военных переводчиков. (6+)

В октябре этого года исполнится 85 лет, как в Ставрополь был эвакуирован Военный факультет, созданный при 2-м МГПИИЯ (Московском государственном педагогическом институте иностранных языков), вскоре преобразованный в ВИИЯКА. Разместился он в здании бывшего санатория «Лесное», а курсы переводчиков – в Ставрополе, где им были отданы несколько помещений. Среди слушателей курсов были и ставропольчане. Курсанты много учились, но находили время и на творческую языковую практику: в клубе читались лекции, а по вечерам шли репетиции и давались на иностранных языках концерты самодеятельности.

Многие из тех, кто закончил курсы военных переводчиков в Ставрополе, стали известными людьми. Лев Александрович Безыменский участвовал в допросах Паулюса, Геринга и Кейтеля. Пётр Григорьевич Пустовойт ходил в разведку, а после войны стал доктором филологических наук, профессором МГУ. Выпускниками курсов были известнейшие после войны деятели культуры: актер театра и кино Владимир Этуш и композитор Андрей Эшпай, писатели – Елена Ржевская и Имануил Левин. Здесь же проходил подготовку военного переводчика советский поэт-романтик Павел Коган – автор знаменитой в свое время песни «Бригантина», погибший в 1942 году.

Выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны» расскажет о жизни, быте, учебе курсантов в Ставрополе, о некоторых преподавателях и выпускниках института. Принцип ее построения – образ дневника слушателя курсов, который описывает свою жизнь в Ставрополе, и из которого мы узнаем об интенсивной учебе, активной и насыщенной жизни и скудном быте, на который некогда было обращать внимание.

На выставке будут представлены личные документы некоторых выпускников (зачетные книжки, справки, свидетельства об окончании курсов), письма, воспоминания, агитационные листовки военных лет, выпускавшиеся советскими разведорганами. Посетители увидят уникальные фотографии, иллюстрирующие учебу и быт курсантов (полевые занятия, стрельбы, соревнования), предметы, воссоздающие образ эпохи.

Многие из экспонатов будут показаны впервые.

Эта выставка – не только о работе института и курсов, она – о вкладе Ставрополя и ставропольчан в дело великой Победы.

В преддверии Дня Победы Тольяттинский краеведческий музей приглашает вас посетить выставку «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны», чтобы узнать о малоизвестных страницах истории нашего города, прикоснуться к живой истории профессионализма и подвига и почтить память героев.

Выставка будет работать до конца 2026 г. Молодые люди в возрасте 14 - 22 лет смогут посетить выставку по Пушкинской карте.