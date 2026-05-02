Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья» с победой над «Спартаком» в Самаре

Губернатор Самарской области высказался о домашней победе «Крыльев Советов» над «Спартаком» в 28-м туре Премьер-лиги.

«Зелено-бело-синие» принимали столичный клуб вчера вечером и победили с разницей в один мяч — 2:1. За волжан забили Фернандо Костанца (с пенальти) и Кирилл Печенин. У гостей отличился Манфред Угальде.

Подопечные Сергея Булатова вновь выбрались из зоны стыковых игр на десятое место с 29-ю очками. Впереди — встречи с «Оренбургом» на «Газовике» и «Акроном» в Самаре (6+).

Глава 63-го региона Вячеслав Федорищев поздравил «КС» с важной для сохранения прописки в элите победой, пишет МК Самара.

«"Красно-белых" выигрывать всегда приятно и почетно, а сейчас — особенно важно для нашего клуба. Браво, Сергей Александрович Булатов и весь тренерский штаб! Браво, команда! Спасибо, болельщики — 20,5 тыс. на трибунах», — написал губернатор в соцсетях.