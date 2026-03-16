В преддверии 10-летия со дня образования Росгвардии стражи правопорядка развернули «живую» цифру в Самаре

В региональной столице состоялся яркий флешмоб, приуроченный к знаменательной дате — 10-летию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области оригинальным способом

поздравили ведомство с приближающейся круглой датой.

Символичный перформанс был запечатлен с высоты птичьего полета. Патрульные автомобили ведомства выстроились и образовали собой огромную цифру «10».

На протяжении десяти лет сотрудники Росгвардии несут нелегкую службу, обеспечивая безопасность граждан и общественный порядок в регионе. Этот флешмоб стал не только красивым жестом в честь юбилея, но и символом надежности и сплоченности тех, кто каждый день стоит на страже покоя жителей Самарской области.

10 лет — это только начало большой истории, наполненной доблестью, честью и верностью долгу.