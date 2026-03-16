Для сызранки покупка швейной машинки обернулась убытками

В полицию Сызрани с заявлением о хищении денежных средств обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским о том, что, находясь в декретном отпуске, решила зарабатывать пошивом одежды и нашла на одном из сайтов объявление о продаже швейной машинки. Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке: обсудила с ним условия сделки и перевела на указанный банковский счет полную предоплату – более 20 тысяч рублей, после чего тот должен был организовать доставку устройства. Однако вместо этого собеседник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.