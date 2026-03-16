На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Россиянки в Турции все чаще сталкиваются с мошенничеством под видом массажа

Россиянки на курортах Турции все чаще сталкиваются с мошенниками, предлагающими услуги массажа и "исчезающими" после получения предоплаты, сообщил РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

"Мошенники связываются с туристками через социальные сети или мессенджеры, предлагают выездной массаж, просят перевести деньги на карту, после чего блокируют номер и исчезают", - заявил РИА Новости Долмуш.

По его словам, подобные случаи в последние месяцы фиксируются все чаще, особенно в популярных туристических районах Средиземноморского побережья. Долмуш отметил, что злоумышленники нередко используют поддельные страницы с фотографиями салонов или специалистов, чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов.

Он подчеркнул, что туристам рекомендуется заказывать подобные услуги только через официальные отели, лицензированные спа-центры или проверенные туристические компании, чтобы избежать мошенничества.

В туристическом секторе Аланьи также отмечают, что рост числа подобных схем связан с активностью мошенников в социальных сетях, где легче выдавать себя за частных специалистов и находить иностранных туристов.

Представители отрасли считают, что злоумышленники специально ориентируются на отдыхающих, которые не знакомы с местным рынком услуг.

По оценке представителей туриндустрии региона, чаще всего мошенники используют схему с предварительным переводом денег на банковскую карту или электронный кошелек. После получения средств они прекращают связь с клиентом и удаляют аккаунты, что осложняет их поиск.

Эксперты туристического рынка подчеркивают, что такие схемы наносят репутационный ущерб курортным регионам, поэтому представители отрасли и местные власти усиливают информирование туристов о необходимости пользоваться только официальными и лицензированными сервисами.

Теги: Мошенники

Самарцам звонят мошенники под видом сотрудников «Финуслуг»
13 марта 2026, 10:46
13 марта 2026, 10:46
Самарцам звонят мошенники под видом сотрудников «Финуслуг»
После запугивания мошенники предлагают «подтвердить данные» или «зарегистрировать обращение» и просят назвать код из СМС. Криминал
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
12 марта 2026, 11:36
12 марта 2026, 11:36
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
Звонивший убедил женщину, что родственнику требуется срочное дорогостоящее лечение, оплатить которое нужно незамедлительно. Криминал
В Волжском районе полицейские пресекли работу мошеннических сим-боксов
11 марта 2026, 12:20
11 марта 2026, 12:20
В Волжском районе полицейские пресекли работу мошеннических сим-боксов
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении задержанного полицейскими подозреваемого в незаконном использовании абонентского терминала... Происшествия
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
