Власти Самары хотят снести гостиницу «Hotel АСТОРИЯ» в Советском районе

Департамент градостроительства областного центра планирует избавиться от гостиницы, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Муругову.

Арбитражный суд региона рассмотрит иск ведомства к департаменту управления имуществом и профильному министерству, администрации Кировского района. Просит признать трехэтажную постройку в Советском на улице Промышленности, 240, самовольной и сровнять с землей.

В случае неисполнения в течение трех месяцев требуют предоставить право самостоятельно снести гостиницу «Hotel АСТОРИЯ» за свой счет.

Суд начнет производство и пригласит областное управление Росреестра, администрацию Советского района. Они будут третьими лицами. Предварительное заседание состоится 7 мая, пишет Самара-МК.