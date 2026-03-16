Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора

Супруги из Самарской области решили разойтись, однако поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Возвращать два телевизора, обеденный стол, кухонную технику и отечественный автомобиль женщине пришлось через суд.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должника о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к нему. Несмотря на полученные предупреждения, мужчина бывшей супруге вещи так и не вернул. В результате в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебными приставами меры побудили должника исполнить решение суда и передать бывшей жене ее имущество.