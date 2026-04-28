Молодому самарцу без прав пришлось заплатить за ДТП с пострадавшей

Житель Самары, не имея водительского удостоверения, двигался по городу с превышением разрешенной на данном участке дороги скорости. Нарушив ПДД, он допустил столкновение автомобиля с дорожным ограждением. В результате происшествия находящейся в тот момент на пассажирском сидении девушке был причинен тяжкий вред здоровью. Суд приговорил молодого человека к трем годам принудительных работ и обязал выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



В рамках исполнительного производства судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения решения суда. Несмотря на это, виновник ДТП задолженность в добровольный срок не погасил.

Сотрудниками Службы в отношении молодого человека были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его банковских счетах денежные средства и получаемый им доход. Также его ограничили в праве выезда за пределы страны, а в отношении имеющегося у него имущества вынесли постановление о запрете на регистрационные действия.

В результате принятых мер компенсация морального вреда перечислена пострадавшей стороне.