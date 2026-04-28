Энергетики «Россети Волга» полностью восстановили передачу электроэнергии по основной сети после штормового ветра в Самарской области

Специалисты «Россети Волга» в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды в Самарской области. Еще вчера вечером энергетики восстановили нормальную схему основной сети 35-110 кВ. А уже сегодня днем была восстановленная нормальная схема 6-10 кВ.

В настоящее время отрабатываются индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ.

Всего в мероприятиях по устранению последствий непогоды были задействованы 62 бригады «Россети Волга»: 203 специалиста, 85 единиц спецтехники. Энергетикам филиала «Самарские РС» помогали бригады из «Оренбургэнерго», «Саратовские РС», «Ульяновские РС».

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).