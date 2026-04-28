В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво».
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города.
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
На дублёре Московского шоссе в Самаре завершено устройство ливневой канализации

В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города. Подрядчик завершает переустройство инженерных коммуникаций. В настоящее время на объекте завершены работы по устройству ливневой канализации, которая обеспечит отвод воды с проезжей части и долговечность дорожного покрытия.
Сейчас специалисты переносят газопровод и прокладывают кабели освещения. В ближайшие дни будут подключены новые водоводы.
«Работы идут по графику, полностью завершить переустройство коммуникаций планируем в мае. После этого подрядчик приступит к основным этапам реализации проекта: устройству дорожного покрытия, строительству тротуаров, монтажу наружного освещения, нанесению разметки и установке дорожных знаков», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.
Дублёр Московского шоссе станет недостающим звеном для полноценного функционирования одной из главных магистралей города. После завершения строительства на всём протяжении шоссе появятся дублирующие участки, что позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основную трассу в часы пик. Также новая дорога обеспечит транспортную доступность строящегося жилого микрорайона на территории бывшей 94-й воинской части, где возводят дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда и для детей-сирот.
Проектом предусмотрено создание двух полос движения, а для пешеходов и велосипедистов обустроят совмещённую зону шириной до 6 метров. Верхний слой покрытия будет выполнен из щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Полностью завершить строительство дублёра планируется в ноябре 2026 года.

 

Фото:   минтранс СО

