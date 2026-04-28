Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года. Предприятие из Самарской области удостоено высшей награды конкурса – Золотой статуэтки «ГЕММА». Решение принято по результатам расширенной экспертной оценки.

Финальный этап конкурса объединил победителей из более, чем двадцати регионов России в составе Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. В числе участников заключительного этапа были представлены предприятия пищевой индустрии, производственно-технического сектора, медицины, образования и сферы услуг. Такой состав подчеркивает межрегиональный и межотраслевой характер проекта, в рамках которого формируется круг организаций, готовых проходить процедуры независимой экспертной оценки на высоком уровне.

В финальном этапе самарское предприятие было отмечено за продукцию, отвечающую самым высоким стандартам качества.

Победа предприятия в финале имеет особое значение, поскольку речь идет о продукции, для которой определяющими являются стабильность характеристик, соответствие нормативным требованиям и надежность производственного результата. В таких категориях высокий уровень качества напрямую связан с технологической дисциплиной, устойчивостью процессов и способностью предприятия обеспечивать предсказуемые эксплуатационные параметры выпускаемой продукции.

Для Самарской области этот результат особенно показателен. Регион традиционно занимает сильные позиции в промышленности и нефтепереработке, и участие предприятия такого профиля в числе победителей Финального этапа подтверждает наличие устойчивых компетенций в направлениях, имеющих стратегическое значение для экономики и промышленной инфраструктуры.

«Хороший подарок получил Новокуйбышевский НПЗ накануне Дня весны и труда, получив золотую статуэтку – высшую награду Международного конкурса «ГЕММА», а также почётное звание Лауреата. В конкурсе приняли участие более 110 организаций из нескольких федеральных округов. Представленная на конкурс продукция НК НПЗ успешно прошла независимую экспертную оценку качества: наивысшую оценку получили три вида продукции предприятия. Оценивались также система менеджмента качества, технологии производства и безопасности, отзывы потребителей, применение инноваций в области качества, а также уровень ведения бизнес-процессов в компании», - отметили в Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» проводится с 2002 года и за это время сформировался как устойчивая площадка независимой оценки, объединяющая предприятия различных отраслей экономики России. Для производственного и делового сообщества важным остается то, что проект сохраняет регулярность проведения, преемственность процедур и понятную систему отбора, в которой финальные результаты формируются на основе поэтапной углубленной экспертной работы. Подробнее на официальном сайте конкурса - www.gemma.su.

