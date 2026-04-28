Молодёжь Самары может получить до 2 000 000 на развитие студенческих сообществ ссузов

20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Получить грант до 2 миллионов рублей могут проекты, направленные на развитие студенческих сообществ ссузов. Приём заявок продлится до 20 мая на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cWPi7V.

Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет подаёт заявку в одной номинации — #двигай_сообщества. Участники могут предложить проекты, направленные на создание и развитие студенческих медиа, проведение образовательных программ, фестивалей, конкурсов, а также формирование новых секций, клубов и сообществ в техникумах и колледжах.

В прошлом году грантовую поддержку на общую сумму 3 456 000 рублей в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества» получили две инициативы из Самарской области. Одна из них — проект «Сообщество лидеров муниципалитетов ПОО «Атташе молодёжной политики». Он направлен на объединение активных студентов и развитие молодёжного самоуправления в профессиональных образовательных организациях региона.

Ещё одна самарская инициатива — «Молодежный интенсив «Предпринимай». Это неформальный образовательный проект, направленный на развитие предпринимательских навыков у учащихся средних специальных учебных заведений Самарской области в возрасте от 14 до 25 лет в области технологического, социального и классического предпринимательства. Участниками проекта стало более 1000 человек. О том, какие мероприятия были проведены в рамках реализации инициативы, и почему самарской молодёжи стоит участвовать в конкурсе, рассказала Лада Уварова, автор проекта:

«Участники нашего интенсива познакомились с основами предпринимательства: прошли тренинги по развитию предпринимательских компетенций, мастер-классы по созданию стартапов, поработали над собственными бизнес-идеями и защитили их в формате стартап-питчей. Проект показал свою социальную значимость, вовлекая студентов ссузов Самарской области в проектную деятельность и помогая им сделать первые шаги в предпринимательстве. Участие в конкурсе — это возможность найти единомышленников, внести вклад в развитие молодёжи и открыть новые пути для творческой и профессиональной самореализации студентов».

В Самарской области в рамках подготовки к конкурсу «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества» запланированы мероприятия от регионального грантового сообщества «МСО.Проекты». Потенциальные участники конкурса могут встретиться с самарскими экспертами Росмолодёжь.Гранты: узнать подробности конкурса, условия и критерии оценки заявок; научиться писать проект, проработать свою инициативу и многое другое. График мероприятий размещён в группе МСО.Проекты в VK: vk.cc/cGdaPy.

