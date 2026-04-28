«ЗИМ Галерее»: Павел Гнилорыбов прочитает лекцию об истории торговли

2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво» (12+). Ее прочитает историк, экскурсовод, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

В классической русской литературе трудно найти положительный образ купца. По мнению Павла Гнилорыбова, эту несправедливость необходимо исправлять. На лекции историк расскажет, почему тысячелетняя история отечественной коммерции – повод для гордости.

Гости «ЗИМ Галереи» узнают о ярмарках, пассажах, торговых путях, чайной торговле, специализации городов и уездов, «архитектонической функции товаров», рекламе и маркетинге XIX века и многом другом.

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»