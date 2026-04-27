На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области

27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.

Сев яровых культур начался 16 апреля, на неделю позже аналогичного периода 2025 года – на это повлияли погодные условия. «Вместе с тем у нас, по фактическим данным, посеяно почти 8 тысяч га яровых культур. Работы ведутся в 11 муниципальных образованиях. Лидерами по объемам являются Сызранский, Кинель-Черкасский, Безенчукский, Приволжский и Ставропольский районы. Объективно сейчас погодные условия – осадки, снижение температур — сдерживают выход техники на поля, но наши аграрии достаточно эффективно строят работу, поэтому уверен, что при должной поддержке со стороны минсельхоза эта посевная пройдет в заданном темпе с выходом на ключевые показатели», — отметил Вячеслав Федорищев.

Заместитель председателя правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов доложил о текущей ситуации. Весеннюю посевную кампанию планируется провести на площади 1,7 млн га, общую посевную площадь сельхозкультур — сохранить на уровне прошлого года (2,28 млн га).

Сейчас завершается покровное боронование. Подкормка озимых проведена на площади 311 тысяч га (63% площади). «В целом сохранность озимых, которых высеяно по прошлому году 493 тысячи га, стопроцентная, их состояние оценивается как хорошее», — подчеркнул глава ведомства.

Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 86%, топливом и горюче-смазочными материалами – 74%. По словам Алексея Попова, недостающий объем будет восполняться по мере проведения весенних полевых работ.

Хозяйства обеспечены необходимым объемом ГСМ, техники, средств защиты растений и семян для старта массовой посевной. По системе льготного кредитования предоставлено практически 170 кредитов по линии растениеводства, что позволило направить порядка 7 млрд рублей на проведение полевых работ. При этом потребность региона в льготном кредитовании сохраняется, региональное министерство ведет соответствующую работу с федеральным минсельхозом, чтобы заявители смогли получить поддержку. В целом, как сообщил руководитель министерства, готовность региона к посевной кампании удовлетворительная, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

«По посевной продолжайте держать ситуацию на контроле, — отметил Вячеслав Федорищев. — Наша с вами задача — в Минсельхозе России уже сейчас на следующий год попытаться для наших сельхозпроизводителей получить дополнительные возможности». Глава региона поручил подготовить доклад Министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут, чтобы заручиться поддержкой по необходимым региону проектам.

О подготовке кадров и научном обеспечении отрасли доложил врио ректора Самарского государственного аграрного университета Вадим Герасименко.

По его словам, за прошедшие 5 месяцев удалось выстроить системное взаимодействие с региональными органами власти и предприятиями АПК. «Сформирован запрос со стороны отрасли на подготовку специалистов и прикладные научные разработки. По направлению развития университета привлечено значительное федеральное финансирование. В рамках проекта «Кадры в АПК» в модернизацию инфраструктуры университета уже в этом году будет направлено порядка 1,5 млрд рублей. Также в 2026 году университет выполняет научно-исследовательские работы по заказу агропромышленных хозяйств области и Министерства сельского хозяйства РФ по 24 темам — на сумму 24,5 млн рублей», — сообщил врио ректора.

Отдельное внимание – развитию современных технологических направлений. В 2027 году университет одним из первых в России запустит подготовку специалистов в области автоматизации и роботизации технологических процессов АПК. Также университет реализует проекты, связанные с применением беспилотных систем в сельском хозяйстве, по этому направлению вуз выиграл грант Минсельхоза РФ в объеме 17 млн рублей.

Научная работа ориентирована на практический результат – повышение продуктивности в растениеводстве и животноводстве, внедрение энергоэффективных технологий.

В этом году университет планирует выпустить 765 специалистов. С января 2026 года каждый студент имеет возможность получить дополнительную рабочую профессию в период обучения.

«Это очень правильный подход – когда все возможности университета во взаимодействии с предприятиями идут на пользу развития сельского хозяйства региона», — отметил губернатор и поручил завершить работу над прикладной программой развития университета как центра компетенций с тем, чтобы также представить ее первые результаты на встрече с Министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и заручиться поддержкой.

В обсуждении вопроса повестки принял участие заслуженный работник сельского хозяйства РФ, генеральный директор ООО «Степные просторы» Николай Золотов. По просьбе главы региона он поделиться своим замечаниями и предложениями по обсуждаемому вопросу. В частности, Николай Золотов отметил, что, проанализировав предыдущий опыт, в этом году в хозяйстве перешли на новые технологии — техника была переоборудована под внесение жидких удобрений, это будет использоваться в текущую посевную кампанию.

«От имени аграриев хотелось бы поблагодарить за господдержку. Действительно, субсидии являются жизненно важным элементом в производстве продукции, — обратился к главе региона Николай Золотов. — Один из элементов – возмещение затрат на покупку минеральных удобрений. Я бы просил именно эту субсидию оставить: если будем вносить больше минеральных удобрений, будет увеличиваться не только производство и повышаться качество продукции, но и усиливаться плодородие почвы».

Губернатор поручил руководителю профильного министерства вместе с министром финансов региона Ольгой Собещанской проанализировать меры поддержки: «Приоритеты должны быть именно такие – адресные, целевые, которые позволяют развиваться. Обратите внимание на эту меру поддержки — мы должны ее сохранить».

Дополнил обсуждение депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов. Он отметил, что готовность региона к посевной на комитете была рассмотрена еще в марте и регулярно мониторится. Он выразил благодарность губернатору и правительству области за выделение в бюджете 2026 года средств, достаточных для сохранения всех мер господдержки.

При этом, с 2024 года по поручению Вячеслава Федорищева они были оптимизированы — остались именно эффективные и необходимые. «Это позволяет надеяться, что аграрии Самарской области проведут весенне- полевые работы качественно, в полном объеме и в оптимальные сроки», — добавил Николай Сомов, обозначив также и сложности, с которыми сталкиваются аграрии.

«Было бы очень полезно, Вячеслав Андреевич, учитывая сложившуюся ситуацию, поддержать аграриев в самое важное время, когда один день год кормит, и в этот период постараться в полном объеме выдать все субсидии — именно в кратчайшие сроки, в период посевной кампании. Это поможет вырастить и собрать в этом году достойный богатый урожай», — обратился депутат.

Глава региона поддержал предложение и дал соответствующее поручение министру финансов Самарской области Ольге Собещанской: «Если остались какие-то вещи, которые еще мы обсуждаем и министерство не приводит в действие, — в ближайшие несколько дней завершить все обсуждения, чтобы уже мы точно понимали, что все меры здесь доведены».

Кроме того, он предложил Николаю Сомову рассмотреть возможности законодательных решений в части внутреннего инвестирования агросектора, которое важно стимулировать.

«Сельское хозяйство всегда было и остается основой нашей продовольственной безопасности, экономической, поэтому прошу правительство учесть все предложения, которые были. Многие вещи, которые мы должны сделать, не финансового, а административного характера – давайте быстрее их проведем в жизнь, чтобы помочь нашим коллегам-аграриям», — заключил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

