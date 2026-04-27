В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава

27 апреля в 00:16 в пожарно-спасательный отряд №39 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.

Дежурный караул пожарно-спасательной части № 144 Отряда № 39, а также коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области выехали к месту вызова. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 400 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение пожара были поданы 2 ствол «Б».

В 00:25 пожар был локализован, а в 01:47 - пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожаров устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

