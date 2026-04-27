В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава

27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.

27 апреля в 00:16 в пожарно-спасательный отряд №39 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.

Дежурный караул пожарно-спасательной части № 144 Отряда № 39, а также коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области выехали к месту вызова. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 400 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение пожара были поданы 2 ствол «Б».

В 00:25 пожар был локализован, а в 01:47 - пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожаров устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:  облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Новости по теме
Красноярские огнеборцы тушили возгорания сухой травы на 800 кв. м
27 апреля 2026, 11:36
Красноярские огнеборцы тушили возгорания сухой травы на 800 кв. м
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает:... Происшествия
295
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на 200 кв. м
24 апреля 2026, 13:15
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на 200 кв. м
Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефонам «101» или «112». Происшествия
797
В селе Старая Бинарадка Красноярского района произошел пожар ранга 1-БИС, погиб человек
21 апреля 2026, 13:28
В селе Старая Бинарадка Красноярского района произошел пожар ранга 1-БИС, погиб человек
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом площадью 250 квадратных метров. Происшествия
848
В центре внимания
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
27 апреля 2026  14:05
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
477
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
347
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
325
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
1216
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1827
Весь список