На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска

В понедельник, 27 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.

Глава региона напомнил о состоявшейся встрече с представителями общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области».

«В ходе диалога отдельно обсудили необходимость усиления взаимодействия со всеми ветеранскими объединениями, в том числе с фондом «Защитники Отечества». Все больше наших ребят возвращаются, и здесь консолидация и возможности, о которых мы говорим и которые мы создаем для гармонизации возвращения в гражданскую жизнь, должны быть объединены», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор сообщил, что по его решению организацию «Ветераны специальной военной операции Самарской области» возглавит Андрей Колотовкин. «Мы все знаем Андрея Владимировича. Он действительно тот человек, у которого есть желание помогать этому большому делу», – сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, по поручению главы региона всестороннее содействие в выстраивании эффективной деятельности организации будет оказывать Герой России Максим Девятов.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев также проинформировал о желании Максима Девятова участвовать в выборах депутатов в Самарскую Губернскую Думу от партии «Единая Россия».

«Это решение Максима Владимировича поддерживаю. Он продолжает работать в нашей команде с учетом того, что сейчас должен сосредоточить усилия на поставленной задаче», – подчеркнул глава региона.

Еще одно кадровое решение касалось назначения на должность и.о. главы Новокуйбышевска Виктории Катковой. Как отметил руководитель области, она обладает значительным опытом государственной и муниципальной службы. В настоящее время Виктория Каткова занимает пост первого заместителя главы Волжского района.

«Уверен, что сейчас, исполняя обязанности, Вы, вернувшись в привычную среду – в администрацию Новокуйбышевска, в которой работали очень качественно и эффективно, быстро сможете продолжить путь, который Максим Владимирович заложил, и вместе с Правительством Самарской области будете обеспечивать развитие города Новокуйбышевска», – сказал губернатор, пожелав Виктории Анатольевне успехов на новой работе.

