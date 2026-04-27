Я нашел ошибку
Главные новости:
27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
На оперативном совещании облправительства обсудили возобновление отопительного сезона в соцобъектах
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел реализацию программы «Самарское долголетие»
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска

162
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.

В понедельник, 27 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.

Глава региона напомнил о состоявшейся встрече с представителями общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области».

«В ходе диалога отдельно обсудили необходимость усиления взаимодействия со всеми ветеранскими объединениями, в том числе с фондом «Защитники Отечества». Все больше наших ребят возвращаются, и здесь консолидация и возможности, о которых мы говорим и которые мы создаем для гармонизации возвращения в гражданскую жизнь, должны быть объединены», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор сообщил, что по его решению организацию «Ветераны специальной военной операции Самарской области» возглавит Андрей Колотовкин. «Мы все знаем Андрея Владимировича. Он действительно тот человек, у которого есть желание помогать этому большому делу», – сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, по поручению главы региона всестороннее содействие в выстраивании эффективной деятельности организации будет оказывать Герой России Максим Девятов.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев также проинформировал о желании Максима Девятова участвовать в выборах депутатов в Самарскую Губернскую Думу от партии «Единая Россия».

«Это решение Максима Владимировича поддерживаю. Он продолжает работать в нашей команде с учетом того, что сейчас должен сосредоточить усилия на поставленной задаче», – подчеркнул глава региона.

Еще одно кадровое решение касалось назначения на должность и.о. главы Новокуйбышевска Виктории Катковой. Как отметил руководитель области, она обладает значительным опытом государственной и муниципальной службы. В настоящее время Виктория Каткова занимает пост первого заместителя главы Волжского района.

«Уверен, что сейчас, исполняя обязанности, Вы, вернувшись в привычную среду – в администрацию Новокуйбышевска, в которой работали очень качественно и эффективно, быстро сможете продолжить путь, который Максим Владимирович заложил, и вместе с Правительством Самарской области будете обеспечивать развитие города Новокуйбышевска», – сказал губернатор, пожелав Виктории Анатольевне успехов на новой работе.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 апреля 2026  14:05
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
477
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
347
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
325
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
1216
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1827
Весь список