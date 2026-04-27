 Процесс отключения отопления приостановлен в Самаре

В связи с затяжным похолоданием в Самаре приостановили отключение отопления в социальных учреждениях. Работы выполняются ресурсоснабжающими организациями в заявительном порядке в тех случаях, когда такое решение принимают руководители учреждений. Приоритетное внимание уделено заявкам от детских садов, больниц и поликлиник.



Что касается многоквартирных домов, по данным Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», о желании возобновить подачу тепла жильцам необходимо сообщить в свою УК, ТСЖ или ЖСК - обслуживающая организация вправе сделать заявку в энергокомпанию. Специалисты, в свою очередь, оперативно проверят исправность работы общедомовых приборов учёта, а также техническую возможность подключения отопления. В случае, если все условия соблюдены, теплоснабжение будет подано, сообщает пресс-служба администрации Самары.

