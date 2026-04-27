Стартовал всероссийский конкурс «Родная игрушка»

Конкурс направлен на развитие и поддержку проектов в сфере создания игр и игрушек, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности России, историю страны, культурное наследие и общественные ориентиры. (14+)



Особое внимание уделяется идеям и продуктам, которые способствуют развитию у детей творческого мышления, интереса к истории и культуре, а также формированию научно-технических навыков. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети» и предполагает вовлечение авторов, разработчиков и производителей детских игр и игрушек в создание новых продуктов, ориентированных на воспитательные и образовательные задачи.

К участию допускаются:

-граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет; -индивидуальные авторы и авторские коллективы;

-юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории России.



Номинации:

- Идеи игр и игрушек

- Прототипы игр и игрушек

- Готовая продукция игр и игрушек

Категории:

- Сюжетно-образная игрушка

- Настольная игра

- Конструкторы и сборные модели

- Техническая и технологическая игрушка



Тематические направления:

- Семья, традиционные духовно-нравственные ценности

- Технологический прорыв

- История и культура России - Герои XXI века

- Единство народов России.



Заявки принимаются:

- в номинации «Идеи игр и игрушек»: до 5 июня 2026 года

- в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек»: до 14 августа 2026 года.



Все подробности по ссылке: https://znanierussia.ru/igrushka?ysclid=mocuu8f6t0985..

Фото: минкульт СО