Стартовал всероссийский конкурс «Родная игрушка»

Конкурс направлен на развитие и поддержку проектов в сфере создания игр и игрушек, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности России, историю страны, культурное наследие и общественные ориентиры. (14+)
Особое внимание уделяется идеям и продуктам, которые способствуют развитию у детей творческого мышления, интереса к истории и культуре, а также формированию научно-технических навыков. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети» и предполагает вовлечение авторов, разработчиков и производителей детских игр и игрушек в создание новых продуктов, ориентированных на воспитательные и образовательные задачи.
К участию допускаются:
-граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет; -индивидуальные авторы и авторские коллективы;
-юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории России.
Номинации:
- Идеи игр и игрушек
- Прототипы игр и игрушек
- Готовая продукция игр и игрушек
Категории:
- Сюжетно-образная игрушка
- Настольная игра
- Конструкторы и сборные модели
- Техническая и технологическая игрушка
Тематические направления:
- Семья, традиционные духовно-нравственные ценности
- Технологический прорыв
- История и культура России - Герои XXI века
- Единство народов России.
Заявки принимаются:
- в номинации «Идеи игр и игрушек»: до 5 июня 2026 года
- в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек»: до 14 августа 2026 года.
Все подробности по ссылке: https://znanierussia.ru/igrushka?ysclid=mocuu8f6t0985..
Фото: минкульт СО