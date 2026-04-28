В Большечерниговском районе в пути следования загорелся автомобиль

27 апреля в 15 часов 38 минут в пожарно-спасательную часть 133 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно – транспортном происшествии на автодороге «Краснооктябрьский –Костино» Большечерниговского района.

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул Части. По прибытии было установлено, что во время движения произошло возгорание грузового фургона «Газель». На тушение незамедлительно был подали 1 ствол «Б».

Локализация пожара объявлена в 16 часов 14 минут, а еще через 7 минут - его ликвидация.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

